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Маск вложил около $10 млн в акции Tesla
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Маск вложил около $10 млн в акции Tesla 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ringo H.W. Chiu/AP
Основатель компании Tesla Илон Маск купил 33 тыс. акций своей компании, которые стоили ему $9,9 млн Об этом сообщает телеканал CNN.
Купленные акции не повлияли на долю Маска в компании: он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций. Новые акции увеличили долю Маска меньше, чем на десятую часть одного процента.
Отмечается, что обычно исполнительные директора не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Считается, что таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.
Ранее сообщалось, что Tesla потерпела рекордные убытки: в период с января по март текущего года она получила убыток в размере почти $710 млн
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