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Маск вложил $10 миллионов в акции Tesla
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Маск вложил $10 миллионов в акции Tesla 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Ringo H.W. Chiu/AP
Основатель компании Tesla Илон Маск купил 33 тыс. акций своей компании, которые стоили ему $9,9 млн Об этом сообщает телеканал CNN.
Купленные акции не повлияли на долю Маска в компании: он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций. Новые акции увеличили долю Маска меньше, чем на десятую часть одного процента.
Отмечается, что обычно исполнительные директора не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Считается, что таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.
Ранее сообщалось, что Tesla потерпела рекордные убытки: в период с января по март текущего года она получила убыток в размере почти $710 млн
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