Китайская компания может построить парогазовую установку в Омской области

"В апреле наш регион посетила делегация энергетического гиганта PowerChina и его дочерней компании SEPСO1. Китайские бизнесмены заявили о серьезных планах по сотрудничеству с нашей областью. В частности, выразили готовность совместно с группой компаний «Титан» участвовать в строительстве первой очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт", — сказал Бурков, добавив, что в данный момент китайские партнеры определяют ёмкость проекта, его стоимость и сроки реализации.

По его словам, еще один инвестпроект, который интересен китайскому бизнесу, это строительство логистического центра и круглогодичных теплиц в поселке Красный Яр Любинского района. Начало реализации этого проекта запланировано на этот год. Объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. На начальном этапе планируется создать 150 рабочих мест.

Бурков также сообщил, что сейчас в регионе работает 57 компаний с участием китайского капитала. Они занимаются выращиванием овощей, производством строительных материалов, фанеры и шпона, выпускают обувь и текстильные изделия. Одно из последних совместных предприятий — стекольный завод. Он открылся в прошлом году при поддержке правительства Омской области.