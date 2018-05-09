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Китайская компания может построить парогазовую установку в Омской области
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Китайская компания может построить парогазовую установку в Омской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Китайский энергетический гигант PowerChina и его дочерняя компания SEPСO1 могут принять участие в строительстве первой очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт в Омской области, сообщил РИА Новости врио губернатора Омской области Александр Бурков.
"В апреле наш регион посетила делегация энергетического гиганта PowerChina и его дочерней компании SEPСO1. Китайские бизнесмены заявили о серьезных планах по сотрудничеству с нашей областью. В частности, выразили готовность совместно с группой компаний «Титан» участвовать в строительстве первой очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт", — сказал Бурков, добавив, что в данный момент китайские партнеры определяют ёмкость проекта, его стоимость и сроки реализации.
По его словам, еще один инвестпроект, который интересен китайскому бизнесу, это строительство логистического центра и круглогодичных теплиц в поселке Красный Яр Любинского района. Начало реализации этого проекта запланировано на этот год. Объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. На начальном этапе планируется создать 150 рабочих мест.
Бурков также сообщил, что сейчас в регионе работает 57 компаний с участием китайского капитала. Они занимаются выращиванием овощей, производством строительных материалов, фанеры и шпона, выпускают обувь и текстильные изделия. Одно из последних совместных предприятий — стекольный завод. Он открылся в прошлом году при поддержке правительства Омской области.
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