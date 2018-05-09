Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — Под Минском началось строительство завода «Амкодор-Маш», генеральным подрядчиком по проекту выступает китайская компания CITIC Construction — дочернее предприятие корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.