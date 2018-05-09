США запретят Boeing и Airbus поставки лайнеров в Иран

США отзовут лицензии Boeing и Airbus на поставки лайнеров Ирану

Минфин США подтвердил во вторник, что отзовет так называемые экспортные лицензии на поставки авиалайнеров Ирану

Авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. По данным телеканала CNBC, сделки Boeing с Ираном оцениваются примерно в 20 миллиардов долларов.

На сворачивание экспорта самолетов Минфин США отвел производителям 90 дней.