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США запретят Boeing и Airbus поставки лайнеров в Иран
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США отзовут лицензии Boeing и Airbus на поставки лайнеров Ирану 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Минфин США подтвердил во вторник, что отзовет так называемые экспортные лицензии на поставки авиалайнеров Ирану.
Лицензии, выданные ранее компаниям Boeing и Airbus, "будут отозваны", заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. По данным телеканала CNBC, сделки Boeing с Ираном оцениваются примерно в 20 миллиардов долларов.
На сворачивание экспорта самолетов Минфин США отвел производителям 90 дней.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и вводят заново ранее отмененные санкции.
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