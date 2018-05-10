Тест уровня 63 рубля за доллар неизбежен, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

Во вторник, 8 мая, торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля. На фоне общего укрепления американца и снижения цен на нефть курс доллара поднимался до 63,68 руб., курс евро — до 75,51 руб.

Перед объявлением президента США Дональдом Трампом решения по иранскому соглашению цена на нефть марки Brent обвалилась на 4%. Когда он объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану , она восстановилась до $76,15 за баррель. На растущих нефтяных котировках рубль частично отыграл потери у американской валюты, курс доллара дошел до 63,53 руб., и полностью рубль отыграл потери у евро.

Вчера, 9 мая, ралли по нефти продолжилось. Нефтяной рынок находится под воздействием принятого решения Белым домом по Ирану. Трамп распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций. Включая сегодняшние торги в Азии, стоимость барреля Brent повысилась до $77,79. Рублевая стоимость бочки составляет 4912 руб., что неплохо для российского бюджета.

В среду торги по рублю не проводились по случаю национального праздника — Дня Победы. Участники рынка сегодня отреагируют на вчерашнее повышение цен на нефть. Полагаю, что тест уровня 63 руб. за доллар США неизбежен.

Сохранение динамики курса доллара в первые три часа торгов выше 63 руб. укажет нам на то, что рубль отвязался от нефти и останется под давлением со стороны антироссийских санкций и укрепления доллара. В этом случае можно рассмотреть восстановление курса доллара до 64,20 руб. к концу недели.

Ключевой поддержкой для пары доллар/рубль выступает уровень 62,75 руб. Если он не устоит перед продавцами доллара, то тогда начнется новая фаза укрепления рубля на фоне роста цен на нефть до 61,60 руб. за единицу американской валюты. Пара евро/рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 74,50-75,60 руб.