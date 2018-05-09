Где спрятаны деньги? Увеличился госдолг Ярославской области

Свежие данные статистики говорят о том, что общероссийская беда — нехватка денег — всё более жёстко заявляет о себе. В январе-марте этого года, как сообщил Ярославльстат, консолидированный бюджет региона исполнен с дефицитом в 3 млрд руб.

Расходы областной казны выросли по сравнению с ситуацией годом ранее на 14% (по причине социальных обязательств), доходы — только на 0,3%. Итоги первого квартала как правило не отражают годовой динамики, имеют свойство подрастать в дальнейшем. Но как сигнал о новых вызовах, требующих быстрой реакции, заставляют задуматься.

Расходам расти проще

Из опубликованных итогов социально-экономического развития области в январе-марте этого года видно, что в марте индекс промышленного производства (к марту 2017 года) составил 92,3%, в то время как годом раньше демонстрировал сильное движение вверх — 138,7%. Продолжили снижаться и реальные располагаемые доходы населения (минус 2,7%).

«Статистические итоги первых месяцев непоказательны, носят предварительный характер, поскольку балансы предприятий за минувший год сдаются в течение первого квартала нынешнего года, — уточняет доктор экономических наук, профессор Фёдор Завьялов. — Но тенденция к менее высоким темпам роста экономики, конечно, есть. Вспомним, что 2017 год регион закончил с ростом промышленного производства на 13,6% при среднероссийском уровне в 1%, количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 560 единиц, а наибольший промышленный рост обеспечили предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности».

Вычисления статистиков можно дополнить последней информацией Минфина РФ . Государственный долг Ярославской области в марте составил 41,1 млрд руб. Рост начался в феврале, когда госдолг прибавил 3,3 млрд руб. и вышел на отметку 39,4 млрд руб. По величине этого показателя регион находится теперь на втором месте в ЦФО после Московской области (96,7 млрд руб.) и даже немного обошёл Москву (34,5 млрд руб.).

Причины роста госдолга очевидны: нужно выполнять растущие обязательства перед бюджетниками, а доходная часть бюджета не может «скакнуть» столь же быстро. В первом квартале, по данным Ярославской облдумы, налоговые и все прочие доходы казны составили 12,7 млрд руб., то есть на 0,3% больше, чем годом раньше. Поступления от налога на прибыль и налога на доходы физических лиц оказались меньше прогнозных. А расходы должны вырасти с 55,4 млрд руб. в 2017 году до 64,3 млрд руб. в нынешнем. Ситуация требует гибких подходов, что называется, «без паники», даже если вспомнить, что при принятии бюджета области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов было решено, что госдолг вплоть до 2020 года заморозится на отметке в 35,7 млрд руб.

«Надеюсь, что этот бюджет выполним, но доходная часть сформирована напряжённо и потребует серьёзной работы», — заявлял тогда председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий

Кредит кредиту рознь

Уровень госдолга Ярославской области достиг рекордных высот в период с 2014 по 2016 год, когда он увеличился на 13,6 млрд руб., или 61,8% всех собственных, без федеральных трансфертов, доходов казны. Дальше началась работа по сокращению долговой нагрузки бюджета.

«На 2017 год главный финансовый документ был утвержден с минимальным дефицитом в размере 3,7% налоговых и неналоговых доходов, — отметил зампредседателя правительства Ярославской области — директор департамента финансов Илья Баланин . — Расходы на обслуживание госдолга в прошлом году составили 1,5 млрд руб., или 2,4% расходов облбюджета».

Это гораздо меньше, чем ещё пару лет назад. Во многом благодаря замещению дорогих банковских кредитов государственными область экономит порядка 700 млн руб. в год. Регион также вошёл в федеральную программу отсрочки платежей по ранее взятым бюджетным кредитам.

«Что касается долга, то самая сложная операция уже проведена — по замене коммерческих кредитов кредитами Минфина РФ по ставке 0,1% годовых, — подчёркивает кандидат экономических наук, доцент ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Прохоров . — По моей оценке, главная проблема, которая стоит перед региональным бюджетом, не в величине госдолга, а в поиске дополнительных источников дохода».

Сейчас, как напоминает Александр Прохоров, в России лишь десяток регионов-доноров из общего количества 85, которым денег действительно хватает: «При существующей финансовой системе все остальные зависят от воли федерального центра. В бюджет нашего региона заложены цифры, ориентированные на то, что экономика будет расти быстрее, чем в других субъектах федерации. При этом факторы, благодаря которым мы росли в последние годы, отыгрывают своё, и необходимо искать новые точки роста».

Справка

По данным РИА Рейтинг, Ярославская область занимает 64-е место в РФ — в группе риска — по доле просроченной задолженности населения перед банками — 8,87% всех сумм, взятых в кредит в 2017 году.