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Доходы России от экспорта нефти с начала года выросли на 21,2 проц
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Доходы России от экспорта нефти с начала года выросли на 21,2 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 8 мая /Синьхуа/ — По статистике Федеральной таможенной службы РФ, доходы российского бюджета от экспорта нефти в январе—марте выросли на 21,2 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,2 млрд долларов.
Объем экспорта, как свидетельствуют данные таможни, снизился на 1,5 проц до 61,643 млн т. Уменьшился с начала года и экспорт нефтепродуктов — на 1,6 проц до 40,64 млн т.
Увеличение доходности нефтяного экспорта совпало с повышением цен на нефть, продолжающимся с февраля. Накануне фьючерсы на топливо марки Brent впервые с конца ноября 2016 года стоили более 76 долларов за баррель. На сегодняшних торгах на Интерконтинентальной бирже стоимость нефти Brent снизилась до 75,46 доллара. —0—
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