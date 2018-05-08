Доходы России от экспорта нефти с начала года выросли на 21,2 проц

Объем экспорта, как свидетельствуют данные таможни, снизился на 1,5 проц до 61,643 млн т. Уменьшился с начала года и экспорт нефтепродуктов — на 1,6 проц до 40,64 млн т.

Увеличение доходности нефтяного экспорта совпало с повышением цен на нефть, продолжающимся с февраля. Накануне фьючерсы на топливо марки Brent впервые с конца ноября 2016 года стоили более 76 долларов за баррель. На сегодняшних торгах на Интерконтинентальной бирже стоимость нефти Brent снизилась до 75,46 доллара. —0—