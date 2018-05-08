Ещё
Кто станет крупнейшим акционером Apple
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто станет крупнейшим акционером Apple 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
На прошлой неделе стало известно, что принадлежащий Уоррену Баффету хедж-фонд Berkshire Hathaway завладел 75 миллионами акций купертиновской компании в первом квартале этого года. После этого в интервью информационному агентству Reuters авторитетный инвестор заявил, что не собирается останавливаться на этом.
По словам Баффета, он будет ждать, когда акции Apple вновь упадут, чтобы увеличить свою долю в компании. Ожидается, что Berkshire Hathaway вскоре выкупит еще 75 миллионов акций Apple. Уже сейчас хедж-фонд является третьим по величине акционером корпорации, и покупка дополнительных ценных бумаг может поднять его на вторую строчку.
Интересно, что Berkshire Hathaway обычно избегает инвестиций в технологические компании, поэтому сделка с Apple представляется очень важной. Возможно, на решение Баффета оказала влияние программа выплаты дивидендов акционерам, о которой Тим Кук заявил на недавней конференции по объявлению квартальных результатов.
Тем не менее факт поддержки такого дальновидного инвестора, как Уоррен Баффет, говорит о том, что поводы для оптимизма относительно будущего нашей любимой компании еще очень даже есть.
Apple Insider: последние новости
Сколько стоит место стандартного поисковика в iOS Билл Гейтс сознался в своем восхищении успехами Apple Продажи iPhone упали? А вот и нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа153
Трамп выдвинул предложение Ирану95
Израиль нанес авиаудар по Сирии104
ЕС пошел против США в иранском вопросе16
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»217
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение