Кто станет крупнейшим акционером Apple

На прошлой неделе стало известно, что принадлежащий Уоррену Баффету хедж-фонд Berkshire Hathaway завладел 75 миллионами акций купертиновской компании в первом квартале этого года. После этого в интервью информационному агентству Reuters авторитетный инвестор заявил, что не собирается останавливаться на этом.

По словам Баффета, он будет ждать, когда акции Apple вновь упадут, чтобы увеличить свою долю в компании. Ожидается, что Berkshire Hathaway вскоре выкупит еще 75 миллионов акций Apple. Уже сейчас хедж-фонд является третьим по величине акционером корпорации, и покупка дополнительных ценных бумаг может поднять его на вторую строчку.

Интересно, что Berkshire Hathaway обычно избегает инвестиций в технологические компании, поэтому сделка с Apple представляется очень важной. Возможно, на решение Баффета оказала влияние программа выплаты дивидендов акционерам, о которой Тим Кук заявил на недавней конференции по объявлению квартальных результатов.

Тем не менее факт поддержки такого дальновидного инвестора, как Уоррен Баффет, говорит о том, что поводы для оптимизма относительно будущего нашей любимой компании еще очень даже есть.