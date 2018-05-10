Индексы США завершили среду в плюсе на фоне решения президента США по Ирану

МОСКВА , 9 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили среду в плюсе на фоне роста акций энергокомпаний после решения президента США Дональда Трампа по Ирану , следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,75%, достигнув 24542,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 7339,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 0,97%, до 2697,79 пункта.

Франция, Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Цены на нефть к закрытию бирж в США выросли на 3%, что вызвало и рост стоимости акций энергетических компаний.

"Трудно понять, насколько решение Трампа сказалось на акциях, и насколько большой риск оно несет, однако оно однозначно поддерживает нефтяное ралли сегодня", — приводит агентство MarketWarch старший инвестспециалист Stephens Investment Management Group Райан Крэйн (Ryan Crane).