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Индексы США завершили среду в плюсе на фоне решения президента США по Ирану
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Индексы США завершили среду в плюсе на фоне решения президента США по Ирану 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили среду в плюсе на фоне роста акций энергокомпаний после решения президента США Дональда Трампа по Ирану, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,75%, достигнув 24542,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 7339,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 0,97%, до 2697,79 пункта.
Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Цены на нефть к закрытию бирж в США выросли на 3%, что вызвало и рост стоимости акций энергетических компаний.
"Трудно понять, насколько решение Трампа сказалось на акциях, и насколько большой риск оно несет, однако оно однозначно поддерживает нефтяное ралли сегодня", — приводит агентство MarketWarch старший инвестспециалист Stephens Investment Management Group Райан Крэйн (Ryan Crane).
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