Трудовые мигранты в Польше перевели на Украину за год $3,2 млрд

Трудовые мигранты за 2017 год перевели из Польши на Украину 11,7 млрд злотых (около $3,2 млрд). Об этом информирует TVN24Bis со ссылкой на Нацбанк Польши.

Отмечается, что уровень переводов из Польши на Украину был наибольшим по сравнению с переводами в другие страны. Он составил 90,4% от общего числа отправленных из Польши переводов.

Всего за год иностранцы отправили из Польши 13 млрд злотых (около $3,6 млрд).

В феврале польские СМИ заявили, что украинцы влияют на экономику Польши больше президента.