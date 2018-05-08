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Трудовые мигранты в Польше перевели на Украину за год $3,2 млрд
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Трудовые мигранты в Польше перевели на Украину за год $3,2 млрд 

RT на русском 34 минуты назад
Трудовые мигранты за 2017 год перевели из Польши на Украину 11,7 млрд злотых (около $3,2 млрд). Об этом информирует TVN24Bis со ссылкой на Нацбанк Польши.
Отмечается, что уровень переводов из Польши на Украину был наибольшим по сравнению с переводами в другие страны. Он составил 90,4% от общего числа отправленных из Польши переводов.
Всего за год иностранцы отправили из Польши 13 млрд злотых (около $3,6 млрд).
В феврале польские СМИ заявили, что украинцы влияют на экономику Польши больше президента.
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