Выход США из иранской ядерной сделки снижает шансы на продление соглашения ОПЕК+ — эксперт

"С момента снятия санкций Иран смог существенно нарастить добычу нефти, примерно на 1 миллион баррелей нефти в день. Для сравнения — условия сделки ОПЕК+ подразумевают снижение добычи на 1,8 миллиона баррелей в день. Дальнейшая динамика добычи нефти в Иране будет играть ключевую роль с точки зрения баланса спроса и предложения на глобальном рынке нефти", — сказал Маринченко РИА Новости

"Выход США из соглашения понижает шансы на продление сделки ОПЕК+ в нынешнем виде на 2019 год — дефицит на рынке становится более вероятным. Кроме того, есть риск, что Иран примет решение наращивать добычу сверх квоты пока фактических ограничений на покупку иранской нефти нет", — добавил он.

В то же время, эксперт центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков полагает, что основной риск для ОПЕК+, которой несет в себе выход США из иранской ядерной сделки, заключается в возможном ценовом шоке для спроса на нефть. Кроме того, это может привести к активизации инвестиций в энергосберегающие технологии, что негативно скажется на спросе на много лет вперед.

"Добыча нефти в США продолжит рост, но уже возникли серьезные ограничения по доставке этой нефти на рынки, не хватает мощностей трубопроводов, началась инфляция затрат и сложности с подбором квалифицированного персонала. Так что США не смогут заместить иранскую нефть, по крайней мере в течение следующих двух лет", — также отметил Ермаков.