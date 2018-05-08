Временная администрация «Югры» оспорила отказ суда арестовать акции Exillon Алексея Хотина

Временная администрация банка «Югра» , лишившегося лицензии в июле 2017 года, подала апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд на отказ Арбитражного суда Москвы принять обеспечительные меры и арестовать акции нефтяной компании Exillon Energy, следует из картотеки арбитражных дел. По данным отчетности Exillon за 2017 год, 29,99% акций принадлежало офшору Seneal International Agency Ltd, основным бенефициаром которого является бывший собственник «Югры» Алексей Хотин

«Судья А. С. Маслов, рассмотрев вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Банк Югра» на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.03.2018 по делу № А40-145500/17, вынесенное судьей Е. В. Кравченко в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО «Банк Югра» об отказе в принятии обеспечительных мер, … определил: Апелляционную жалобу временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Банк Югра» принять к производству», — говорится в материалах дела.

В 2014 году «Югра» выдала кредит компании «Джармбент Холдигс Лимитед». Залогом по нему служили акции нефтяной компании Exillon Energy. Однако через 7 месяцев после выдачи кредита договор залога был расторгнут. 27 марта 2018 года временная администрация «Югры» подала в суд заявление, в котором потребовала признать сделки по снятию залога недействительными. В этот же день временная администрация подала еще одно заявление — о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции Exillon Energy, принадлежащие «Джармбент Холдигс Лимитед», в количестве 17,5 млн штук, или 10,8% капитала Exillon Energy.

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев оба заявления, отказал в наложении ареста на акции. Одним из доводов суда было то, что они находятся на счете депо в «Югре». 3 мая временная администрация «Югры» подала апелляционную жалобу на это решение. Рассмотрение по существу назначено на 28 июня.

Бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев пояснил RNS, что снятие обременения с акций Exillon Energy связано с погашением кредита, выданного «Джармбент Холдигс Лимитед».