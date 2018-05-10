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Petrobras увеличила чистую прибыль в I квартале в 1,5 раза — до $2,2 млрд
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Petrobras увеличила чистую прибыль в I квартале в 1,5 раза — до $2,2 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Чистая прибыль бразильской нефтегазовой компании Petrobras составила в январе — марте 2018 года $2,145 млрд, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка Petrobras выросла за отчетный период на 5,6% и составила $22,958 млрд
Операционная прибыль увеличилась на 21% — до $5,492 млрд Скорректированный показатель EBITDA сократился на 1,5% — до $7,914 млрд
Добыча углеводородов в I квартале сократилась на 4,5% — до 2,68 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом добыча жидких углеводородов снизилась на 4,5% —до 2,146 млн баррелей в сутки, а добыча газа сократилась на 4,1% — до 534 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
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