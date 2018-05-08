S&P подтвердило рейтинги РН Банка

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило РН Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «ВВ+/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, подтверждение рейтингов отражает мнение аналитиков о том, что банк продолжает демонстрировать высокие показатели операционной деятельности и сохраняет статус дочерней организации RCI Banque и Nissan Motor Co., имеющей высокую стратегическую значимость для акционеров.