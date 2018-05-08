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Рубль усилил падение к евро и доллару
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Рубль усилил падение к евро и доллару 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Окончание торгов на Московской бирже 8 мая отметилось падением рубля по отношению к доллару и евро. К 19:00 курс американской валюты составил 63,44 рубля, превысив показатели предыдущего дня на 50,75 копейки. Евро подорожал на 28,5 копейки, приблизившись к отметке в 75,29 рублей, сообщил «Интерфакс».
Как считают аналитики, национальная валюта упала в цене в преддверии праздничного дня, с чем связан высокий спрос на доллар и евро. В связи с Днем Победы Министерство финансов России отменило аукционы по размещению ОФЗ в среду. Они возобновятся на следующей неделе.
Эксперты также прогнозируют дальнейшее ослабление рубля на почве намерений американского президента выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе. Вместе с тем продолжает падать и цена на нефть. Фьючерсы на ресурс марки Brent упали на 1,79% до отметки в 74,81 доллара за баррель.
Президент США провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, сообщив ему о решении выйти из сделки по ядерной программе с Ираном. Аналитики ожидают, что это может обострить отношения США с Китаем и Россией, которые также являются участниками договора.
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