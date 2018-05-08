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Аргентина ведет переговоры с МВФ о кредитной линии на $30 млрд
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Аргентина ведет переговоры с МВФ о кредитной линии на $30 млрд 

Ведомости 57 минут назад
Аргентина начала переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии кредитной линии. Об этом заявил президент страны Маурисио Макри.
«Всего несколько минут назад я говорил с директором МВФ Кристин Лагард. Она сказала, что мы сегодня же начнем работу над соглашением», — передает слова Макри FT.
Макри не назвал потенциальную сумму кредита. Однако Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о $30 млрд
Президент Аргентины считает, что кредитная линия поможет укрепить экономический рост страны, позволит «избежать тех кризисов, с которыми мы сталкивались ранее».
Аргентина последние 14 лет находилась в состоянии дефолта по каким-либо долговым обязательствам. С начала 2018 г. страна привлекла $9 млрд кредитов. На прошлой неделе стоимость национальной валюты — песо сократилась на 6%. Центробанк Аргентины за неделю поднять процентные ставки с 27,25% до 40% для сдерживания инфляции.
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