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Vodafone может купить подразделения Liberty Global в четырех странах за $23 млрд — СМИ
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Vodafone может купить подразделения Liberty Global в четырех странах за $23 млрд — СМИ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Британский оператор сотовой связи Vodafone может в скором времени объявить о покупке подразделений у телекоммуникационной Liberty Global PLC в четырех европейских странах на общую сумму в 23 миллиарда долларов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным издания, Liberty Global собирается продать британскому оператору свои подразделения в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии. Как пишет газета, одобрение сделки регулятором может занять длительное время, но в результате может быть образован один из крупнейших операторов на континенте.
Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей.
Liberty Global — американо-британская телекоммуникационная компания, основанная в 2005 году. Предоставляет услуги в 12 европейских странах, ее штат составляет 26,7 тысячи человек.
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