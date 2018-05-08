Экспорт нефти из России в Китай вырос на 47% 

Фото: ПАО «Транснефть»
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». В компании «Транснефть» заявили о существенном увеличении объёма трубопроводных поставок нефти из России в Китай за первые 4 месяца 2018 г.
Показатели за январь-апрель текущего года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом РИА Новости заявил советник президента ПАО «Транснефть» Игорь Демин.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «За четыре месяца 2018 года трубопроводные поставки нефти из России в Китай составили 12,4 миллиона тонн, что на 3,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 47%». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Как отмечается, объем поставок напрямую из России в Китай составил 9,3 млн тонн, увеличившись по сравнению со значениями за аналогичный период годом ранее на 3,6 млн тонн или 68%. Поставки нефти транзитом через Казахстан составили 3,3 млн тонн (рост на 3,6 млн или 9%).