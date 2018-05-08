Кабмин утвердил заявительный характер включения в госпрограмму инвестпроектов в ДФО

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Правительство РФ утвердило заявительный порядок включения частных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития России.

"Правительство Российской Федерации определило порядок внесения изменений в методику отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. Документ утверждает заявительный порядок включения частных инвестиционных проектов в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что теперь инициатор инвестпроекта на Дальнем Востоке может подать документы для включения проекта в государственную программу. Пакет документов включает в себя бизнес-план, финансовую модель с заключением, подтверждающем ее обоснованность, и сопроводительное письмо. В течение 30 дней заявка будет рассмотрена специалистами министерства. Решение о включении принимается подкомиссией под председательством и. о. вице— премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева

"Самое главное, и в постановлении правительства России это определено, мы готовы, если это необходимо инвестору, разработать адресную дорожную карту административного сопровождения и помощи в реализации его инвестиционного проекта. Мы готовы решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта", — приводятся в сообщении слова и. о. министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки

Ранее сообщалось, что 22 инвестиционных проекта с суммарным объемом инвестиций 147 млрд рублей одобрены для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Всего власти РФ окажут нефинансовые меры поддержки более чем 40 частным инвестиционным проектам, реализующимся до 2025 года в рамках госпрограммы. Общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд — в 2019 году и 20,3 млрд — в 2020 году.

Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7 млрд рублей в 2018 году, 17,7 млрд — в 2019 году и 16,9 млрд — в 2020 году.