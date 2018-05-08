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Роснедра объявили аукционы на три участков в Омской области с ресурсами 148,5 млн тонн нефти
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Роснедра объявили аукционы на три участков в Омской области с ресурсами 148,5 млн тонн нефти 

Rambler News Service 1 час назад
Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на пяти нефтегазовых участках в Омской области с суммарными ресурсами 148,5 млн тонн нефти по категории Д1, следует из материалов ведомства.
На аукционы выставлены Кутисский, Нововасильевский и Туйский участки.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 6 июня 2018 года. Подведение итогов аукционов намечено на 27 июня 2018 года.
Разовый платеж за участие в аукционе Кутисский участок составляет 102 млн рублей, Нововасильевский участок — 108,4 млн рублей, Туйский участок — 112,6 млн рублей.
Кутисский участок расположен в Тарском районе Омской области. Ресурсы нефти на Кутисском участке по категории Д0 оцениваются в 9,17 млн тонн, Д1 — 32,8 млн тонн.
Нововасильевский участок расположен в Тевризском, Тарском и Знаменском районах Омской области. Ресурсы нефти на Нововасильевском участке по категории Дл оцениваются в 12,5 млн тонн, Д1 — 68 млн тонн.
Туйский участок расположен в Тевризском и Тарском районах Омской области. Ресурсы нефти на Туйском участке по категории Д0 оцениваются в 7,276 млн тонн, Дл — 3,4 млн тонн, Д1 — 47,7 млн тонн.
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