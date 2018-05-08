Atlas Air обновляет свой прогноз после улучшения показателей выручки и прибыли в первом квартале

Арендодатель воздушных судов Atlas Air Worldwide улучшил свой прогноз на этот год, так как его доходы и чистая прибыль выросли в течение первого квартала 2018 года, пишет новостной сайт AVIAV.

В течение квартала компания увеличила выручку на 24,1 процента в годовом исчислении до 590 миллионов долларов, операционная прибыль увеличилась на 68,8 проц. до 40,6 млн долл., а чистая прибыль достигла 9,6 млн долл. по сравнению с убытком в размере 752 000 долл. в прошлом году.

Данный прирост связан с увеличением спроса на 21 проц. до 66 495 лётных часов.

Выручка Atlas за первый квартал выросла на 16,9 проц. до 266 млн долларов, в то время как часы работы увеличились на 28 проц. до 49 862, что отражает увеличение количества рейсов B767 для Amazon , запуск B747-400F для нескольких новых клиентов и перераспределение B747-8F из чартера в мокрый лизинг.

В настоящее время Atlas имеет 13 самолетов, работающих на Amazon, и ожидается, что к концу года все 20 будут находиться в лизинге у Amazon.

Тем временем чартерный бизнес компании зафиксировал рост выручки в первом квартале на 16,9 проц. до 285 млн долларов, а рабочие часы выросли на 1,7 проц. до 16,060.

Производительность в этой сфере бизнеса была в основном обусловлена ​​повышением урожайности и увеличением использования самолетов, что частично компенсировалось переводом самолетов 747-8 в сегмент мокрого лизинга.

В сухом лизинге вклад более высокого сегмента в первую очередь отражал размещение дополнительных конвертируемых грузовых самолетов B767-300 и размещение грузового самолета B777-200 в феврале 2018 года.

Компания также объявила о расширении своего контракта с DHL Global Forwarding, поскольку экспедитор запустил второй кругосветный рейс, используя самолет Atlas.

Исполнительный директор Atlas Air Worldwide Уильям Флинн сказал: «Наши объемы и доходы выросли более чем на 20 проц. в первом квартале.

»Наша ориентация на экспресс-доставку, электронную торговлю и быстрорастущие глобальные рынки расширила нашу клиентскую базу и флот. Мы развиваемся по всем типам наших флотов. Мы работаем в условиях сильной воздушной перевозки и растущей мировой экономики.

«Наше недавнее размещение второго грузового самолета AC74 B747-400 на условиях мокрого лизинга для DHL Global Forwarding (DGF), крупнейшей в мире компании по авиадоставке грузов, подчеркивает, насколько хорошо мы позиционируемся, чтобы использовать динамику рынка для обслуживания наших клиентов.

«Этот второй самолет для DGF добавляет дополнительную контролируемую мощность на растущие торговые коридоры, где компания ожидает, что объемы спроса будут продолжать превышать мощности.

«Учитывая спрос, который мы наблюдаем на наши самолеты и услуги, мы ожидаем, что наш доход превысит 2,5 млрд долларов в 2018 году. И рассчитываем, что наш скорректированный чистый доход за весь год будет расти до среднего уровня в 30 проц. по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 20 проц.».