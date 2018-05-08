CEVA запускает IPO на швейцарской фондовой бирже

Первоначальное публичное размещение (IPO) CEVA Logistics (CEVA) было запущено сегодня с традиционного перезвона коровьего колокольчика, который открывает дневную торговлю, пишут эксперты AVIAV.

Исполнительный директор CEVA Ксавье Урбайн присоединился к руководителям швейцарской фондовой биржи и другим членам команды CEVA, чтобы отметить размещение акций компании в фондовой бирже SIX.

Вернер Бюрки, главный трейдер и директор по ценным бумагам и бирже в SIX сказал: «Мы хотели бы поприветствовать CEVA Logistics на нашей фондовой бирже SIX, и мы рады, что компания является одним из наших клиентов. Это IPO еще раз подчеркивает привлекательность и удобство размещения крупных объемов транзакций на Швейцарской бирже для компаний, работающих по всему миру».

В рамках IPO CMA-CGM, третья по величине группа контейнерных перевозок в мире, приобрела значительный пакет акций CEVA Logistics.

Цена открытия составила 27,45 швейцарских франков за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 1,14 миллиардов швейцарских франков (до опциона на перерасход и без учета обязательных конвертируемых ценных бумаг CMA CGM Group).

Урбайн прокомментировал: «Мы гордимся тем, что открываем эту новую главу для CEVA, которая основывается на трансформации, которую компания претерпела за последние четыре года.

»CEVA успешно перешла на первое место среди ведущих поставщиков логистических услуг в мире благодаря своему глобальному присутствию, комплексному предложению услуг в области контрактной логистики и экспедирования грузов, сбалансированному портфелю клиентов и сильным возможностям.

«Наша цель состояла в том, чтобы привлечь 1.2 миллиардов швейцарских франков за счет первичного размещения, чтобы укрепить баланс нашей компании — эта цель достигнута на 100 процентов, что открывает дополнительный потенциал роста у существующих и новых клиентов».

Урбейн добавил: «Наличие CMA-CGM на борту в качестве акционера является признаком уверенности и открывает для нас новые перспективы в развитии дополнительных услуг, которые отвечают растущему спросу клиентов на комплексные и разовые решения, наши нынешние отношения с клиентами, перевозчиками и другими деловыми партнерами останутся без изменений ».

Составленный акционерный капитал CEVA включает 41 361 537 зарегистрированных акций номинальной стоимостью 0,10 швейцарских франка на акцию.