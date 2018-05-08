Экспертное мнение: Создание СП с «Ростехом» и ГПБ выгодно «Мегафону», снизит его долг

Во вторник «Мегафон» сообщил о создании с Газпромбанком, «Ростехом» и USM Holdings совместного предприятия «МФ технологии» (МФТ) для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. По условиям сделки, оператор внесет в МФТ 11,5 миллиона принадлежащих ему акций класса «А» Mail.Ru Group, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов.

Сейчас акционером МФТ является 100-процентная дочерняя компания «Мегафона» — Lefbord Investment Limited (Lefbord). Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а «Ростех» — 11%. В результате сделки, у Lefbord остается 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в 450 миллионов долларов. В результате продажи акций «Мегафон» получит 247,5 миллиона долларов до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.

В феврале 2017 года оператор приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% акций уставного капитала) за 740 миллионов долларов. В прямом владении у «Мегафона» остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.ru. В настоящее время «Мегафон» не планирует продавать этот пакет.

"В феврале прошлого годы мы купили 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Больше чем год мы занимались извлечением синергии. В чем-то мы достигли хороших успехов, где-то не получилось — явный пример VK Mobile (виртуальный оператор был запущен в июле 2017 года, закрыт весной 2018 года — ред.). Мы подумали, что синергия между «Мегафоном» и Mail.ru Group станет существенно более ценной в широком составе участников. Поэтому мы приняли решение привлечь партнеров", — сказал РИА Новости операционный директор «Мегафона» Геворк Вермишян

СДЕЛКА ВЫГОДНА

Аналитики в целом считают, что сделка благоприятна для «Мегафона».

Константин Белов. "Для «Мегафона», я считаю, сделка выгодна, потому что он фактически продает часть своего пакета в Mail.ru Group по цене выше рынка, поэтому он, наверно, выиграет. Не то, чтобы это очень большой выигрыш, но в принципе он есть. Немного снижается долговая нагрузка", — сказал аналитик "Уралсиб Кэпитал"

Он напомнил, что ранее совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды и отметил, что снижение долговой нагрузки дает надежду на выплаты в будущем. «Снижение долговой нагрузки повышает шансы на то, что когда-нибудь компания все-таки может вернуться к привлекательным дивидендам. Так что глобально это хорошо. Но эффект не такой очень сильный, чтобы как-то инвесторов воодушевить», — сказал Белов.

С ним согласен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин . «С одной стороны, снижение долговой нагрузки не очень значительное. Но с другой стороны, с учетом того, что в компании говорили, что долговая нагрузка высокая и что один из главных приоритетов — это его снижение. Это может быть воспринято как сигнал, что в будущем они восстановят дивидендные выплаты», — сказал Либин.

Аналитик "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что «Мегафон» получит ряд выгод от продажи акций Mail.Ru Group. «Поскольку ранее голосующая и экономическая доли „Мегафона“ в Mail.Ru Group сильно различались, это фактически делало невозможным создание совместных продуктов. Скорее всего, подобная сложная структура собственности вынудила ранее отказаться от создания классического виртуального оператора с „ВКонтакте“ и использовать неэффективную схему брендирования. С точки зрения „Мегафона“ перепродажа акций позволит существенно снизить долговую нагрузку», — сказал Нигматуллин.

"Третьим аспектом сделки может стать эффективное снижение риска подпадания под санкции компании Mail.Ru Group. После завершения цепочки сделок с МФТ, основным акционером Mail Ru Group станет южноафриканский медиахолдинг Naspers, владеющий 27,6% акций через Mail Investment Company. Очевидно, что в таком виде к компании нельзя будет применять санкции по аналогии с "Русалом" , что актуально, в том числе, с учетом фокуса на глобальной экспансии", — полагает Нигматуллин.

"Мы считаем новость позитивной. СП поможет «Мегафону» снизить долговую нагрузку и частично компенсировать инвестиции в группу Mail.ru, которая была приобретена за 740 миллионов долларов. Создание СП будет также благоприятно для группы Mail.ru, поскольку она получит доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и сможет укрепить свой бизнес-портфель с помощью перспективных услуг электронного банкинга", — говорится в комментарии «Атона».

Белов из «Уралсиба» добавил, что сделка отражает тот факт, что то сотрудничество, о котором говорилось при покупке «Мегафоном» акций Mail.ru, в крупном масштабе фактически не состоялось. «Видимо, основные акционеры хотят развивать свои цифровые проекты в дальнейшем не на основе „Мегафона“, а отдельно. А „Мегафон“ при этом останется телеком-оператором», — рассуждает Белов.

Партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов полагает, что создание СП поможет «Мегафону» расширить спектр оказываемых услуг. «Оператор сегодня не может оставаться просто поставщиком услуг связи, и для „Мегафона“ это еще один шаг к тому, чтобы стать провайдером комплексного ИКТ-решения, включающего еще и продукты сферы финтех. В идеале клиент сможет из одного окна получать сервисы и решения, закрывающие все его телеком-, ИТ-потребности и задачи управления финансами», — сказал Анкилов.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННЫ

Аналитики затрудняются давать оценки перспектив нового СП.

"Рано об этом говорить. Вопрос в том, что они именно будут делать, на каких рынках присутствовать, какие проекты реализовывать, какие будут инвестиции. Пока СП — это просто компания, в которой есть некий пакет акций Mail.ru Group, который дает право контроля, но больше там ничего пока нет. Надо хотя бы понимать, о каких рынках идет речь", — сказал Белов из «Уралсиба».

Синергия от совместного развития цифровых проектов между Mail.ru, Газпромбанком и «Ростехом» пока выглядит неопределенно. В то же время сделка отчасти размывает контроль «Мегафона» над Mail.ru, что создает риски для миноритариев", — отмечается в комментарии БКС.

"Для всех участников СП это эксперимент, невозможно предсказать, насколько успешной будет реализация. Но это направление, в котором развивается зарождающийся рынок информационно-коммуникационных финансовых технологий. Этим путем идут и другие операторы, и думаю, мы будем слышать еще много подобных новостей", — сказал Анкилов.

Он отметил, что ведущие российские операторы давно работают с финансовыми сервисами, а банки все активнее используют технологии связи и даже сами становятся операторами. Однако доля подобных непрофильных бизнесов у них невысока. «Одна из ключевых причин — ограниченные возможности по выделению на такое направление достаточного количество ресурсов, в первую очередь — людских, экспертных», — говорит Анкилов.

"Объединение на базе СП — возможное решение проблемы. У «Мегафона» — огромная абонентская база, треть населения страны, которую компания хорошо знает, и к которой имеет прямой доступ. У Газпромбанка — знание финансовых продуктов. «Ростех» — ИТ-поддержка", — рассуждает аналитик.