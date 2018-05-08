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National CineMedia объявила о росте доходов на 11,5%
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National CineMedia объявила о росте доходов на 11,5% 

Ruvod.com 30 минут назад
Фото: Ruvod.com
National CineMedia — сеть наружной и экранной рекламы в кинотеатрах — объявила о существенном росте доходов в первом квартале этого года.
Выручка увеличилась на 11,5% до $80,2 млн, чистый убыток вырос до $1,9 млн ($ 1,3 млн в 2017 г.), заявила компания.
National CineMedia сообщает об удвоении операционной прибыли — на 115,7% до $11 млн На закрытии торгов в понедельник стоимость акций NCM выросла на 15%, до 6,43$ за акцию.
Компания сообщает, что увеличению расходов способствовали издержки связанные со сменой СЕО, в противном случае их уровень был бы таким же, как и в прошлом году.
Выручка от национальной рекламы за период увеличилась на 23% и составила $54,8 млн, локальная реклама при этом сократилась на 9% до $17,4 млн совокупные доходы от рекламы (включая рекламу напитков) выросли на 14%, $72,2 млн в денежном выражении.
За 2018 год компания ожидает, что доходы останутся примерно на том же уровне, с увеличением не более, чем на 4,5% — и составят от $425 млн до $445 млн  Рекламный блок NCM перед сеансами идет в 54 ведущих национальных и региональных сетях — это более 20800 экранов в 1650 кинотеатрах.
ИСТОЧНИК: MediaPost
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