Фактор Гинера: у «РГС-Жизнь» отозвали рейтинг после «появления» нового владельца

У «РГС-Жизнь» был рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Подтверждать его агентство не стало из-за «отсутствия достаточной информации для применения методологии». Впрочем, по словам собеседника Forbes , близкого к «РГС-Жизнь», компания отказалась предоставить рейтинговому агенству документы о принадлежности компании Евгению Гинеру . Такая же ситуация и с компанией «Капитал Лайф».

Хозяин жизни

Евгений Гинер назвал себя «хозяином» компании «РГС-Жизнь», выступая перед коллективом ее сотрудников 27 апреля, писала газета «Ведомости» со ссылкой на запись его сообщения одним из участников встречи. Гинер сказал, что уже два года он «хозяин» компании и год — президент, однако пока, согласно выписке ЕГРЮЛ, 100% «РГС-Жизнь» через различные структуры принадлежат давнему партнеру Данила Хачатурова — Алхасу Сангулия. Хачатуров же продал этот бизнес еще в 2016 году.

«Не хотел, так сказать, портить ей («РГС-Жизни») резюме, так как я с Украины , и такое слово модное — комплаенс у меня не самый лучший, поэтому все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали», — заявил Гинер на встрече с сотрудниками компании.

«РГС-Жизнь» осталась за бортом санации активов банка «ФК Открытие», в то время как туда попала практически одноименная компания, занимающаяся иными видами страхования, — Росгосстрах . «РГС-Жизнь» — крупный страховщик в своем сегменте. По итогам 2017 года, согдасно данным ЦБ , он занимал 2-е место по объему собранной премии по страхованию жизни. За год компания собрала 57,3 млрд рублей взносов. Активы страховщика на конец прошлого года составили 113 млрд рублей.

Свои страховые продукты компания активно продавала через офисы «ФК Открытие», однако в марте банк и Росгосстрах прекратили продажу полисов находящейся за периметром оздоровления компании, писал ТАСС со ссылкой на свои источники на финансовом рынке. Собеседник Forbes в «РГС-Жизнь» подтвердил эту информацию, однако сказал, что официально агентский контракт не расторгнут — он будет действовать еще порядка 3-4 лет. «ФК Открытие» провел тендер и сейчас продает полисы страхования жизни от компаний ВСК и «Макс», хотя раньше источники ТАСС прочили место «РГС-Жизнь» компанию ВТБ Страхование жизни

«РГС-Жизнь» — достаточно привлекательный актив. Это один из крупнейших страховщиков жизни, однако перспективы его развития и степень привлекательности как актива будут в значительной степени зависеть от наличия крупных и устойчивых банковских каналов продаж у компании», — говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам АО «Эксперт РА» Алексей Янин

В феврале представитель компании Росгосстрах заявил газете «Ведомости» о том, что он хочет заполучить своего страховщика жизни. У компании два варианта — либо создание собственного страховщика, либо покупка «РГС-Жизнь», говорили собеседники ТАСС.