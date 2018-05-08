«Альфа-групп» выставила на продажу снабжающий Воронеж водой «Росводоканал» 

Стоимость сделки не раскрывается. «Альфа-групп» рассматривает возможность продажи оператора водоснабжения «Росводоканал», одно из подразделений которого, ООО «РВК-Воронеж», обеспечивает водой жителей областного центра. Об этом сообщает РБК во вторник, 8 мая. По данным издания, сроки и финальные условия возможной сделки еще не определены, ведутся предварительные переговоры. Источники РБК подтвердили, что актив готовят к продаже и идут поиски покупателя. При этом ни в «Альфа-групп», ни в «Росводоканале» планирующуюся сделку не подтвердили. «Росводоканал» — крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей, в том числе в Воронеже. Соглашение с мэрией Воронежа, заключенное в 2012 году, стало для «Росводоканала» первым опытом концессии в регионах и первым концессионным договором в сфере водоснабжения в России. ООО «РВК-Воронеж» — одно из крупнейших предприятий в коммунальной сфере Воронежа. По состоянию на 1 января 2017 года, «РВК-Воронеж» имеет на обслуживании 1446,31 км водопроводных и 1023,24 км канализационных сетей. Согласно концессионному соглашению, инвестор получил все муниципальное водоканальное хозяйство Воронежа на 30 лет с условием его модернизации. Объём вложений до 2019 года составит 2,5 млрд рублей.