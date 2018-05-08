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Reuters: премьер Иракского Курдистана проведет 9 мая переговоры в Москве
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Reuters: премьер Иракского Курдистана проведет 9 мая переговоры в Москве 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 8 мая. Глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани проведет в Москве 9 мая переговоры на высоком уровне с российскими официальными лицами. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства курдской автономии.
По словам представителя Барзани, он отправится в Москву по приглашению главы "Роснефти" Игоря Сечина. Данных о том, какие именно встречи запланированы у премьера Иракского Курдистана в российской столице, не приводится.
"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана ранее договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае их успеха промышленная эксплуатация начнется с 2021 года. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до $400 млн, из которых $200 млн «могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти». Доля группы «Роснефть» в соглашении о разделе продукции составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.
Кроме того, «Роснефть» и Иракский Курдистан заключили долгосрочный контракт на поставку нефти в адрес российской компании в 2017-2019 годах. Контракт подписан в рамках заключенного между «Роснефтью» и правительством Курдистана соглашения о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов.
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