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СМИ сообщили о возможной продаже «Росводоканала»
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СМИ сообщили о возможной продаже «Росводоканала» 

Ведомости 50 минут назад
«Альфа-групп», основателем и совладельцем которой является Михаил Фридман, рассматривает возможность продажи оператора водоснабжения «Росводоканал», пишет РБК. По информации издания, сделка, стоимость которой оценивается в 20 млрд руб., находится на предварительной стадии.
«Альфа-групп» последовательно сокращает долю российских активов, продав в минувшие два года 40% крупнейшего в России производителя индейки «Евродон» и крупную сеть кинотеатров «Формула кино». «Из крупных активов в России у „Альфы“ остается Альфа-банк, ретейлер X5 Retail Group и сотовый оператор „Вымпелком“ (часть глобальной VEON) — на них уже приходится меньше половины состояния крупнейшего владельца „Альфы“ Михаила Фридмана», — пишет РБК.
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