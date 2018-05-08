«Зарубежнефть» договорилась с Petropars о совместном изучении месторождений в Иране 

«Зарубежнефть» договорилась с иранской Petropars о совместном изучении нефтегазовых месторождений в Иране, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на директор по развитию бизнеса Petropars Аббаса Такипура.
«На основе проведенных переговоров две компании будут изучать несколько месторождений нефти и газа, чтобы представить свои предложения в Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC)», — отметил он.
По его словам, компании планируют подписать соответствующий меморандум.
«В настоящее время подходящие условия для подписания обеими компаниями меморандума о взаимопонимании по изучению месторождений», — сказал Такипур.
Он добавил, что Petropars подписала с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall меморандум о взаимопонимании по изучению нефтяного месторождения Дехлоран.