Qualcomm отказывается от серверного бизнеса

Чипмейкер Qualcomm планирует закрыть своё серверное направление, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. На данный момент компания размышляет над тем, ограничиться ли закрытием соответствующего подразделения или же попытаться продать его.

Отказ от попыток покорить серверный сегмент связан с намерением Qualcomm сократить расходы в неосновных областях деятельности. Учитывая, что большим спросом серверные процессоры ARM никогда не пользовались, решение Qualcomm видится вполне логичным. Тем более, что события последнего времени явно приведут к тому, что финансовые показатели компании снизятся. В январе 2018 года Qualcomm заявила о намерениях снизить ежегодные расходы на $1 млрд, чтобы улучшить прибыль и сделать компанию более привлекательной для инвесторов на фоне интереса к ней со стороны Broadcom. Последняя делала Qualcomm несколько предложений о слиянии, в одном из них речь шла о $121 млрд, однако сделку заблокировали американские власти по соображениям национальной безопасности. Количественные продажи серверов гораздо меньше, чем у телефонов и персональных компьютеров, однако высокая стоимость первых делает такое оборудование привлекательным для чипмейкеров. По прогнозам аналитиков Mercury Research, объем мирового рынка дата-центров к 2020 году достигнет $20 млрд против $15 млрд в 2017-м. С точки зрения продаж процессоров для серверов ЦОДов безоговорочно доминирует Intel, имея рыночную долю на уровне 99%. Во втором квартале 2018 финансового года прибыль Qualcomm упала в два раза из-за расходов на увольнения, но продажи возросли на 5% и оказались выше ожиданий аналитиков. За отчетный трехмесячный период, конец которого пришелся на 25 марта 2018 года, чистая прибыль Qualcomm уменьшилась до $363 млн с $749 млн прибыли годом ранее. Выручка повысилась на 5%, достигнув $5,3 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали продажи в районе $5,19 млрдЕсли не учитывать расходы на реструктуризацию и другие разовые затраты, то чипмейкер зафиксировал так называемую скорректированную прибыль на уровне 80 центов в расчете на одну ценную бумагу, что на 5 центов больше среднего аналитического прогноза. По итогам второго финквартала поставки чипов Qualcomm составили 187 млн штук, увеличившись на 4% в годовом исчислении. Относительно октября-декабря 2017 года отгрузки микросхем рухнули на 21% в силу сезонного фактора. В последние годы Qualcomm неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных со злоупотреблением своим доминирующим положением на рынке чипов. За это компанию штрафовали. Так, в январе 2018 года Еврокомиссия наложила на Qualcomm штраф в размере 1 млрд евро за то, что подкупала Apple в обмен на использование только чипов Qualcomm в iPhone и iPad.