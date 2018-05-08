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Власти РФ рассчитывают получить от системных мер в сфере налогов 1,2 трлн руб
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Власти РФ рассчитывают получить от системных мер в сфере налогов 1,2 трлн руб 

Прайм 1 час назад
Власти России рассчитывают получить от небольших системных мер в сфере налогов по 300-400 миллиардов рублей дополнительных доходов, всего 1,2 триллиона рублей, заявил президента РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что дополнительные 8 триллионов рублей на цели «майского указа» будут найдены, в том числе, за счет настройки налоговой системы.
"Мы вот сейчас вот выстроим новые предложения, их сделаем, выстроим, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. Но в рамках того, что мы выстроим, и того, что будем делать, тоже надеемся получить дополнительные ресурсы. Есть и так называемые общие системные меры — сейчас не буду их просто перечислять, они вроде бы как бы мелкие, — но от каждой из них мы надеемся получить по 300, по 400 миллиардов, в целом — 1 триллион 200 миллиардов", — сказал Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник.
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