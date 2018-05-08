Власти РФ рассчитывают получить от системных мер в сфере налогов 1,2 трлн руб

Власти России рассчитывают получить от небольших системных мер в сфере налогов по 300-400 миллиардов рублей дополнительных доходов, всего 1,2 триллиона рублей, заявил президента РФ Владимир Путин

Президент отметил, что дополнительные 8 триллионов рублей на цели «майского указа» будут найдены, в том числе, за счет настройки налоговой системы.