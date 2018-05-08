ММК планирует увеличивать размер капвложений на $100 млн ежегодно

"Мы считаем, что намеченные нами проекты высокоэффективны и было бы целесообразно ускорить их реализацию. В частности, планируется ускорить строительство аглофабрики: ввести в эксплуатацию не к лету следующего года, а в первом квартале. Проект коксовой батареи предполагается приблизить где-то на полтора года и примерно также сместить сроки реализации строительства доменной печи", — сказал Еремин.

"Влияние на ежегодный capex в ближайшие один-три года может, по нашим оценкам, составить порядка 100 миллионов долларов", — отметил он, пояснив, что тем самым в последующие периоды размер инвестиций будет сокращаться. В целом число основных проектов, согласно стратегии развития компании до 2025 года, не изменится, как и предполагаемые затраты на их реализацию — до 1,7 миллиарда долларов. Среди приоритетных планов также реконструкция стана-2500 горячей прокатки.

Еремин сказал, что в 2018 году размер капитальных затрат ММК должен составить порядка 750-800 миллионов долларов. Ранее компания планировала инвестиции на этот год в размере 700 миллионов долларов, что соответствует ежегодному уровню затрат, который группа была намерена поддерживать в течение ближайших лет.

Директор по экономике ММК отметил также, что подобные изменения не должны сказаться на объеме дивидендных выплат компании в ближайшие годы, так как «предполагается дополнительное финансирование за счет привлеченных ресурсов под сумму на которую будет удорожание».

"Пока мы имеем низкий чистый долг, мы стараемся выплачивать привлекательную для рынка дивидендную доходность. Предполагаем, что будем придерживаться уровня выплат, который был в первом квартале 2018 года (100% свободного денежного потока — ред.)", — сказал Еремин.