Mail.Ru продадут госакционерам с премией

Газпромбанк, МОСКВА , 8 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Mail.Ru поменяет акционерную структуру: "Мегафон" госкорпорация «Ростех» и USM Holdings создадут совместное предприятие «МФ технологии» (МФТ), в которое «Мегафон» внесет 11,5 миллиона принадлежащих ему акций Mail.Ru. После закрытия сделки «Мегафону» будет принадлежать 45%, Газпромбанку — 35%, Ростеху — 11% и USM — 9% акций МФТ.

Кроме акционерной структуры фактически ничего не меняется: новоиспеченную компанию вряд ли можно будет считать новым технологическим гигантом, говорят опрошенные агентством «Прайм» аналитики. Более того сделка несет в себе ряд рисков для миноритарных акционеров из-за вхождения в капитал технологической компании госструктур и возможной резкой смены правил игры.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ

По словам аналитика банка «Уралсиб» Константина Белова, основные владельцы продолжают консолидировать контроль над Mail.Ru, но уже не через «Мегафон». «Покупка акций Mail.Ru в свое время была стратегически сделана не в интересах „Мегафона“ и его миноритариев, а в интересах основных акционеров. Однако с учетом того, что стоимость акций Mail.Ru выросла, для миноритариев она тоже оказалась выгодной», — напоминает он.

Текущая сделка также проходит по хорошей цене с премией к рынку, поэтому для «Мегафона» и его миноритариев в общем можно считать, что эта сделка хорошая, хотя они формально теряют контроль над Mail.Ru, говорит он. В то же время «Мегафон» опять становится по структуре бизнеса просто оператором связи, каким раньше и был. «Плохо в этой новости то, что не будет никаких спецдивидендов. Да, „Мегафон“ получит денежные средства, сможет уменьшить свой долг, но главная проблема с точки зрения портфельного инвестора остается дивидендная доходность „Мегафона“, с которой конкурируют и МТС , и Veon. Пока здесь не видно никаких изменений», — замечает он.

Стоимость совместного предприятия оценивается в 450 миллионов долларов: Газпромбанк инвестирует 157,5 миллиона долларов, «Ростех» — 49,5 миллиона долларов, USM — 40,5 миллиона долларов, что предполагает премию 29% к рыночной цене, говорят аналитики Альфа-банка

Они замечают, что новость негативна для Mail.Ru: на данных новостях ГДР Mail.Ru упали в цене на 5% утром во вторник. По мнению аналитиков, это связано с рядом рисков и неопределенностей в долгосрочной перспективе, связанных с изменениями в стратегии компании и с отношением к миноритарным акционерам в новом совместном предприятии.

БЕЗ ПРОРЫВОВ И С НЕГАТИВОМ

По его мнению, в данном виде СП вряд ли сможет успешно конкурировать на местном рынке, не говоря уже о глобальном. «Очевидно, что сделка реализуется для иных целей», — полагает он. Ключевой риск для бизнеса Mail.Ru Group сейчас видится в наложении санкций по аналогии с "Русалом" , отмечает он. По итогам сделки у «Мегафона» останется пакет акций, считающийся станет портфельной инвестицией. «С учетом структуры собственности санкции к Mail.Ru Group станут, по крайней мере, формально, неприменимы», — уточняет он.

По словам Белова, нельзя рассматривать эту сделку в разрезе создания из Mail.Ru глобального технологического гиганта. «Чтобы появился конкурентный продукт, что-то должно поменяться на операционном уровне. Пока ничего не сказано, речь идет только о смене структуры владельцев. Это чисто корпоративная вещь. Хотя на будущее этот шаг может стать первым этапом для развития», — считает он.

Пока же будущее совместного предприятия неясно, так как не совсем понятно, зачем Газпромбанку и «Ростеху» вхождение в СП, портфельным инвесторам более оптимально обратить больше внимания на акции самого Mail.Ru, полагает аналитик.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Весной 2017 года «Мегафон» приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% акций уставного капитала). Сумма сделки составила 740 миллионов долларов. В прямом владении у «Мегафона» остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.Ru, которые сотовый оператор не планирует продавать.

Согласно данным Mail.Ru, на ноябрь 2017 года 27,6% акций уставного капитала принадлежат MIH Mail Investment Company BV (контролируется южноафриканской медиагруппой Naspers), 7,4% китайской Tencent, 49,8% находятся в свободном обращении.