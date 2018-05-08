Nokia терпит многомиллионные убытки

Финская компания Nokia все никак не может выбраться из затянувшегося кризиса. Первый квартал текущего года производитель завершил с чистым убытком в 351 млн евро. Впрочем, даже это можно назвать положительной новостью, ведь за аналогичный период прошлого года компания потеряла значительно больше — 473 млн евро. Продажи Nokia снизились на 9% — до 4,9 млрд евро.

Выручка основного телекоммуникационного подразделения Nokia Networks просела на 3% — до 4,3 млрд евро. Единственный положительный момент — отдел Nokia Technologies, отвечающий за лицензирование и разработку потребительских устройств, заработал 365 млн евро, что на 50% больше показателя 2017 года. Рост прибыльности данного подразделения составил 136%. Вот только доходность Nokia Networks упала сразу на 87%.

Источник: DailyComm