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Ставки автокредитования снижены
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Ставки автокредитования снижены 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ВТБ меняет ставки по партнерским программам автокредитования, снижая их в среднем на 2 процентных пункта (п.п.). Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Jaguar, Land Rover, Suzuki, Volvo и Lifan.
Специальные условия позволяют клиенту приобрести машину в кредит по минимальным ставкам: Jaguar и Land Rover — от 3,2% годовых, Volvo — от 4% годовых (с учетом дисконта в размере 0,5 п.п. при оформлении карты «Автолюбитель»). Автомобили марки Suzuki доступны по ставкам от 2,5%, Lifan — от 6,5% годовых с учетом оформления страхования жизни.
В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, при выборе марок Jaguar и Land Rover он может быть увеличен до 7 лет с максимально доступной суммой кредита 9 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% стоимости транспортного средства, для автомобилей Volvo он может быть снижен до 10%.
По итогам I квартала 2018 г. объем автокредитования банка составил 14,7 млрд рублей, увеличившись на 18% по сравнению с январем-мартом 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за первые три месяца 2018 г. составил около 100 млрд рублей.
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