50 миллиардов евро за улыбку?

Канцлер Меркель сделала все, что могла в Вашингтоне, но с мая ЕС придется сократить экспорт алюминия и стали в США на 10% или столкнуться с запретительными таможенными ставками на эти товары. Думаю, Брюссель выберет первое. И тем не менее канцлер привезла в Берлин очень хорошую новость: экспорт немецких автомобилей, станков, машин и оборудования в США не будет затронут торговой войной!

Улыбка Меркель стоит Америке гораздо дороже улыбки Джоконды, и что немаловажно, каждый год. Профицит Германии в торговле с США составил в 2017 году 50,5 миллиарда евро. Мы экспортируем туда товаров на 111,6 миллиарда, а импортируем на 61 миллиард.

И кстати, автомобили, оборудование и станки составляют в нашем экспорте в США как раз те самые 50 миллиардов. А все металлы, поставляемые за океан, — лишь 3,5 миллиарда евро.

Несомненно, Меркель было тяжело разговаривать с Трампом по этой тематике. Дело в том, что во главе США всегда стояли политики: люди, далекие, как и Меркель, от бизнеса. Для них профицит немецкого экспорта, который, кстати, с начала века вырос в три раза, — это такая же категория, как глобальное потепление. Для бизнесмена Трампа эти цифры — понятный и обидный вызов.

Еще обиднее то, что США, даже при этом профиците, — отнюдь не «намбер ван» для немецкой экономики. Первый — Китай , с торговым оборотом в 186 миллиардов евро, а второй (внимание!) — Нидерланды , с оборотом в 173 миллиарда, и лишь потом США — 171,6. Четвертая, кстати, Франция

Споря с президентом Трампом за пару сотен «алюминиевых лимонов», канцлер Меркель держала в голове, что в прошлом году Германия рекордно экспортировала в мир товаров почти на 1,3 триллиона евро, а импортировала на 255 миллиардов евро меньше. Наша страна не только мировой чемпион по экспорту, но и по торговому профициту.

Как хорошо, что миром все еще рулят политики, а не бизнесмены!