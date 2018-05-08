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Чистая прибыль Intesa Sanpaolo за I квартал выросла на 39%
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Чистая прибыль Intesa Sanpaolo за I квартал выросла на 39% 

Прайм 33 минуты назад
Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo S. p. A. за первый квартал 2018 года выросла на 38,9% в годовом выражении и составила 1,252 миллиарда евро, сообщила кредитная организация.
При этом аналитики ожидали чистую прибыль группы на уровне 890 миллионов евро. Операционная прибыль группы за отчетный период увеличилась на 14,2% — до 4,806 миллиарда евро. Чистый процентный доход вырос на 2,8% и составил 1,855 миллиарда евро.
"Результаты за первый квартал показали, что банк четко идет по пути к достижению чистой прибыли за 2018 год на уровне выше, чем прибыль в размере 3,8 миллиарда евро за 2017 год", — говорится в сообщении. Отмечается, что кредитная организация готовится к концу фингода сократить вдвое объем проблемных кредитов за счет подписания в апреле стратегического соглашения с системой работы с клиентами INTRUM.
Intesa Sanpaolo S. p. A., образованная путем слияния банков Banca Intesa и Sanpaolo IMI, является одной из ведущих кредитных организаций в Италии и одной из крупнейших банковских групп в еврозоне. Основной сферой ее интересов являются рынки стран Центральной и Восточной Европы, а также экономики Средиземноморья.
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