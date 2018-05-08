«С точки зрения риска такие клиенты выгоднее». Россияне ринулись рефинансировать ипотеку

Многие из тех, кто хотел рефинансировать кредит, уже сделали это, но эксперты прогнозируют, что выдача рефинансированной ипотеки в этом году вырастет вдвое. В 2018 г. будет рефинансировано ипотечных кредитов на сумму 300–400 млрд руб. против 140–150 млрд руб. годом ранее, пишет РБК. Переоформлять будут в основном займы по ставкам около 13% и выше, выданные в 2015-2016 гг. Однако сейчас, при ставках ниже 10%, выдача новых кредитов растет быстрее, чем оформление старых.

В I квартале 2018 г. доля рефинансированной ипотеки составила около 15% против 7,5% в прошлом году, подсчитали в Дом.рф и Frank Research Group. Банкам выгодно рефинансировать займы клиентов других финучреждений, потому что уже знают, как те обслуживали длинный кредит.

С точки зрения риска такие клиенты гораздо выгоднее для банка, чем выдача ипотеки тем, у кого было, к примеру, два потребительских кредита, — сказала РБК ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Рефинансирование ипотеки не приводит к росту общего кредитного портфеля банков, в отличие от выдачи нового ипотечного займа. Банки не станут рефинансировать кредиты заемщиков, у которых были проблемы с обслуживанием долга. Кроме того, зачастую рефинансировать кредит не готовы сами заемщики из-за субъективных обстоятельств, отметил управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев

Проводить процедуру рефинансирования выгодно, если разница между ставками составляет минимум 1,5 п.п., — отметила г-жа Щурихина.

Еще осенью прошлого года ипотечные заемщики массово жаловались на нежелание банков рефинансировать их кредиты: обращения рассматривали по 2–3 месяца и в итоге отказывали. Банки зачастую идут на рефинансирование ипотеки, только если клиент приносит предложение другой кредитной организации с низкой ставкой.