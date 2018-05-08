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«С точки зрения риска такие клиенты выгоднее». Россияне ринулись рефинансировать ипотеку
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«С точки зрения риска такие клиенты выгоднее». Россияне ринулись рефинансировать ипотеку 

Деловой Квартал 40 минут назад
Многие из тех, кто хотел рефинансировать кредит, уже сделали это, но эксперты прогнозируют, что выдача рефинансированной ипотеки в этом году вырастет вдвое. В 2018 г. будет рефинансировано ипотечных кредитов на сумму 300–400 млрд руб. против 140–150 млрд руб. годом ранее, пишет РБК. Переоформлять будут в основном займы по ставкам около 13% и выше, выданные в 2015-2016 гг. Однако сейчас, при ставках ниже 10%, выдача новых кредитов растет быстрее, чем оформление старых.
В I квартале 2018 г. доля рефинансированной ипотеки составила около 15% против 7,5% в прошлом году, подсчитали в Дом.рф и Frank Research Group. Банкам выгодно рефинансировать займы клиентов других финучреждений, потому что уже знают, как те обслуживали длинный кредит.
С точки зрения риска такие клиенты гораздо выгоднее для банка, чем выдача ипотеки тем, у кого было, к примеру, два потребительских кредита, — сказала РБК ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Рефинансирование ипотеки не приводит к росту общего кредитного портфеля банков, в отличие от выдачи нового ипотечного займа. Банки не станут рефинансировать кредиты заемщиков, у которых были проблемы с обслуживанием долга. Кроме того, зачастую рефинансировать кредит не готовы сами заемщики из-за субъективных обстоятельств, отметил управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.
Проводить процедуру рефинансирования выгодно, если разница между ставками составляет минимум 1,5 п.п., — отметила г-жа Щурихина.
Еще осенью прошлого года ипотечные заемщики массово жаловались на нежелание банков рефинансировать их кредиты: обращения рассматривали по 2–3 месяца и в итоге отказывали. Банки зачастую идут на рефинансирование ипотеки, только если клиент приносит предложение другой кредитной организации с низкой ставкой.
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