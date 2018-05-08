НПФ «Сафмар» в I квартале увеличил совокупный доход в 2,3 раза

Совокупный доход негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» в I квартале 2018 года составил 4,8 млрд руб., говорится в сообщении фонда. Это в 2,3 раза больше показателей аналогичного периода 2017 года, когда совокупный доход равнялся 2,1 млрд руб.

«Активы Фонда на 31 марта 2018 года превышают 200 млрд руб., собственный капитал, с учетом накопленной прибыли прошлых периодов, — 12,6 млрд руб. В I квартале Фонд выплатил по деятельности в рамках ОПС и НПО 13,2 млрд руб. Взносы от клиентов по договорам ОПС и НПО составили 7,2 млрд руб.», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что финансовый результат I квартала в значительной степени обеспечен эффективной инвестиционной деятельностью. Инвестиционный доход фонда составил 3,8 млрд руб. против 2 млрд руб. в I квартале 2017 года.

Общий доход фонда по ОПС, НПО и инвестиционной деятельности превысил 5 млрд руб., операционные расходы составили 285 млн руб.