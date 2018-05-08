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НПФ «Сафмар» в I квартале увеличил совокупный доход в 2,3 раза
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НПФ «Сафмар» в I квартале увеличил совокупный доход в 2,3 раза 

Rambler News Service 42 минуты назад
Совокупный доход негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» в I квартале 2018 года составил 4,8 млрд руб., говорится в сообщении фонда. Это в 2,3 раза больше показателей аналогичного периода 2017 года, когда совокупный доход равнялся 2,1 млрд руб.
«Активы Фонда на 31 марта 2018 года превышают 200 млрд руб., собственный капитал, с учетом накопленной прибыли прошлых периодов, — 12,6 млрд руб. В I квартале Фонд выплатил по деятельности в рамках ОПС и НПО 13,2 млрд руб. Взносы от клиентов по договорам ОПС и НПО составили 7,2 млрд руб.», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что финансовый результат I квартала в значительной степени обеспечен эффективной инвестиционной деятельностью. Инвестиционный доход фонда составил 3,8 млрд руб. против 2 млрд руб. в I квартале 2017 года.
Общий доход фонда по ОПС, НПО и инвестиционной деятельности превысил 5 млрд руб., операционные расходы составили 285 млн руб.
«В условиях нестабильности на фондовом рынке Фонд сделал упор на инструменты с фиксированной доходностью, постепенно увеличивая долю государственных и корпоративных облигаций в портфеле. На конец марта 2018 года доля инструментов с фиксированной доходностью в портфеле превышала 77%, за счет чего Фонд получил значительный купонный доход. В то же время в I квартале ряд крупных публичных компаний, акции которых есть в портфеле Фонда, показали рост рыночной стоимости, что позволило нам отразить положительную переоценку», — приводятся слова руководителя инвестиционного управления НПФ «Сафмар» Андрея Есина.
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