«Онэксим» Прохорова обжаловал отказ в иске к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд рублей

Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова продолжит судиться с «Открытие холдингом». Компания обжаловала решение Арбитражного суда Москвы , который отклонил ее иск к холдингу на 1,4 млрд руб. Новое заседание Девятого арбитражного апелляционного суда назначено на 3 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

Onexim Holdings Limited — владелец одного из выпуска облигаций «Открытие холдинга»: 1 сентября 2017 г. компания приобрела бумаги серии БО-04 на Московской бирже . Это произошло уже после того, как холдинг лишился своего главного актива — банка «ФК Открытие» , его 29 августа ЦБ забрал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк также оказался крупным держателем этого выпуска.

После того, как ЦБ объявил о санации банка, « Открытие холдинг » уведомил держателей своих бумаг, что намерен провести реструктуризацию бондов. В ответ «Онэксим» потребовал разорвать договор займа, выплатить проценты по купону и полную стоимость облигаций, говорил в суде представитель холдинга. Всего компания Прохорова требует взыскать с холдинга 1,4 млрд руб. — такова сумма номинальной стоимости 1,3 млн облигаций серии БО-04, накопленного купонного дохода по ним и расходов на оплату госпошлины, объяснял ранее представитель «Открытие холдинг».

В прошлом году «Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб. : компания сократила число купонов и перенесла оферту, заплатив за это отступные в размере 1 коп. на бумагу.