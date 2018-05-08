Группа «Онэксим» обжаловала отказ в иске к «Открытие Холдингу» на 1,4 млрд рублей

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова подала в Девятый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение Арбитражного суда Москвы , отклонившего иск к «Открытие Холдингу» о взыскании 1,4 млрд руб. в качестве компенсации за расторжение договора облигационного займа, следует из данных дела в картотеке арбитражных дел.

«Судья Е. А. Ким, рассмотрев вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы Компания Онексим Холдингз Лимитед на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 марта 2018 года… определил: 1. Апелляционную жалобу Компания Онексим Холдингз Лимитед на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 марта 2018 года по делу № А40-217835/17 принять к производству», — говорится в материалах дела.

Группа «Онэксим» подала первоначальный иск к «Открытие Холдингу» 24 ноября 2017 года. В нем она требовала взыскать с ответчика 1,4 млрд руб. в качестве компенсации номинальной стоимости принадлежавших ей облигаций «Открытие Холдинга» и накопленного купонного дохода.

По утверждению истца, в сентябре 2017 года эмитент предложил держателям облигаций провести их реструктуризацию, сократив количество купонных периодов и увеличив продолжительность одного из них. Истец решил, что « Открытие Холдинг » собирается заключить с держателями облигаций соглашение о новации и выплатить 1 коп. за каждую бумагу. В связи с этим группа «Онэксим» попыталась в суде расторгнуть договор займа и взыскать с эмитента номинальную стоимость бумаг и накопленный купонный доход.

Также истец указывал, что в своей отчетности эмитент не сообщил о санации своей дочерней структуры — банка «ФК Открытие»

27 февраля 2018 года суд установил, что предложенная владельцам облигаций реструктуризация не ухудшала их положение, поскольку сокращение количества купонных периодов и перенос сроков одного из них компенсировался увеличением купонной ставки. К тому же, эмитент предлагал держателям выплатить 1 коп. на каждую бумагу в качестве платы за пересмотр условий.

Помимо этого, суд установил, что истец приобрел облигации уже после начала процедуры санации «ФК Открытие», а значит не мог не знать о ней.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

27 апреля группа «Онэксим» подала апелляционную жалобу в Девятый апелляционный арбитражный суд. Заседание по существу назначено на 3 июля.