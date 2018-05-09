Банк «Траст» списал обязательства перед «Открытие Холдингом» в 28 млрд руб

"В адрес «Открытие Холдинг» поступило уведомление из банка «Траст» в котором сообщается, что 27 апреля 2018 года в полном объеме были прекращены обязательства банка перед холдингом по договору займа № 81/15. В данном договоре говорится о 28 миллиардах рублей, которые «Открытие Холдинг» получило от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на предупреждение банкротства банка «Траст». В ходе участия в оздоровлении банка «Траст» холдинг выполнил все свои обязательства на сумму 28 миллиардов рублей в полном объеме", — отмечают в компании.

Однако, в адрес «Открытие Холдинг» пришло уведомление из Рост Банка о том, что АСВ передало данному банку права требования по договору. «Таким образом, АСВ считает, что обязательства холдинга перед ним сохраняются и решило передать их в Рост Банк. „Открытие Холдинг“ считает действия контрагентов по плану участия АСВ в предупреждении банкротства банка „Траст“ некорректными и неправомерными. У компании были списаны ее денежные средства, но оставили за ней обязательства. Двойное взимание задолженности в компании считают незаконным и будут его оспаривать», — указывается в сообщении.

В 2015 году «Открытие Холдинг», будучи инвестором, осуществляющим процедуру санации банка «Траст», получило от АСВ 28 миллиардов рублей по договору займа на предупреждение банкротства банка. В тот же день между «Открытие Холдингом» и «Трастом» был подписан договор о предоставлении банку займа на ту же сумму. Данные средства были размещены на депозите в «Трасте».

Но в связи с утратой «Открытие Холдингом» статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства «Траста» АСВ потребовало от холдинга вернуть эту сумму. В декабре «Открытие Холдинг», осуществлявший санацию банка «Траст», сообщил, что пока не может вернуть АСВ 28 миллиардов рублей, полученных ранее на эту санацию, с депозита в «Трасте», объяснив это несогласованными действиями АСВ и ЦБ