Банк «Траст» прекратил обязательства перед «Открытие Холдингом» на 28 млрд рублей

"В адрес АО «Открытие Холдинг» поступило уведомление из ПАО «Национальный банк „Траст“, в котором сообщается, что 27 апреля 2018 года в полном объеме были прекращены обязательства банка перед холдингом по договору займа № 81/15 от 10.12.2015 года. В данном договоре говорится о 28 млрд рублей, которые „Открытие Холдинг“ получило от Агентства по страхованию вкладов на предупреждение банкротства банка „Траст“ и разместило в указанном банке в рамках мероприятий по предупреждению банкротства „Траста“, утвержденных АСВ. В ходе участия в оздоровлении банка „Траст“ холдинг выполнил все свои обязательства на сумму 28 млрд рублей в полном объеме», — говорится в сообщении.

В «Открытие Холдинг» считают, что исполнили все обязательства перед АСВ по возврату 28 млрд рублей. Если «Траст» выполнил требование холдинга и его обязательства были прекращены, то автоматически должны быть прекращены и обязательства холдинга перед АСВ, сказано в сообщении.

В декабре 2017 года сообщалось, что АСВ потребовало от «Открытие Холдинг» вернуть 28 млрд рублей, выделенных на санацию банка «Траст». В 2015 году «Открытие Холдинг» был назначен инвестором для проведения санации банка «Траст» и получил от АСВ кредит на 28 млрд рублей на мероприятия по предупреждению банкротства банка. Данные средства были размещены на депозите в банке «Траст».

В августе 2017 года стало известно о санации банка «ФК Открытие» (основной актив холдинга, ему на 99,9% принадлежит «Траст»), в декабре он перешел под контроль ЦБ РФ . Таким образом, «Открытие Холдинг» утратил статус инвестора в рамках санации банка «Траст» и АСВ потребовало от холдинга вернуть всю сумму, выданную по договору займа.

Тогда «Открытие Холдинг» согласилось с требованиями АСВ и отправило в «Траст» письмо с просьбой перечислить заемные денежные средства на расчетный счет Агентства по страхованию вкладов. Однако, как заявлял в пресс-релизе холдинг, из-за несогласованных действий АСВ и Центробанка платеж так и не был проведен.