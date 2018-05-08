С благодарностью победителям. Компания «Газпром добыча Ямбург» поздравила ветеранов 

Накануне 9 Мая работники компании «Газпром добыча Ямбург» поздравили новоуренгойский совет ветеранов и провели ежегодную благотворительную акцию «Спасибо деду за Победу!».
Молодежь газодобывающего предприятия поблагодарила ветеранов войны, вручив им цветы и исполнив под аккомпанемент гармони песни военных лет.
В рамках благотворительной акции «Газпром добыча Ямбург» направило общественной организации 600 тыс. рублей, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-центре компании. В канун праздника ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети блокадного Ленинграда, живущие в Новом Уренгое, получили адресную помощь от газодобывающего предприятия. Для 14 ветеранов организовали санаторно-курортное лечение и перечислили средства на оплату проезда к месту отдыха и обратно.