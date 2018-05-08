С благодарностью победителям. Компания «Газпром добыча Ямбург» поздравила ветеранов

Накануне 9 Мая работники компании «Газпром добыча Ямбург» поздравили новоуренгойский совет ветеранов и провели ежегодную благотворительную акцию «Спасибо деду за Победу!».

Молодежь газодобывающего предприятия поблагодарила ветеранов войны, вручив им цветы и исполнив под аккомпанемент гармони песни военных лет.