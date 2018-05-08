Ещё
С благодарностью победителям. Компания «Газпром добыча Ямбург» поздравила ветеранов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

С благодарностью победителям. Компания «Газпром добыча Ямбург» поздравила ветеранов 

ИА Север-Пресс 59 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Накануне 9 Мая работники компании «Газпром добыча Ямбург» поздравили новоуренгойский совет ветеранов и провели ежегодную благотворительную акцию «Спасибо деду за Победу!».
Молодежь газодобывающего предприятия поблагодарила ветеранов войны, вручив им цветы и исполнив под аккомпанемент гармони песни военных лет.
В рамках благотворительной акции «Газпром добыча Ямбург» направило общественной организации 600 тыс. рублей, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-центре компании. В канун праздника ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети блокадного Ленинграда, живущие в Новом Уренгое, получили адресную помощь от газодобывающего предприятия. Для 14 ветеранов организовали санаторно-курортное лечение и перечислили средства на оплату проезда к месту отдыха и обратно.
ИА Север-Пресс: последние новости
Fitch Ratings подтвердило рейтинги Ямала на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный» «Газпром добыча Ноябрьск» и Пуровский район пролонгировали партнерство НОВАТЭК ускорится. Проектная документация для «Арктик СПГ-2» будет готова в ноябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко305
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина409
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится402
На «Евровидении» произошло ЧП88
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение