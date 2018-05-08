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СМИ: Иран хочет представить новый сорт нефти
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СМИ: Иран хочет представить новый сорт нефти 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Иран намерен начать поставки нефти сорта West Karoun. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Уточняется, что отгрузка топлива начнется в мае—июне текущего года.
Как стало известно, первые партии будут продаваться на спотовом рынке, так как качество данный нефти еще вызывает сомнения у покупателей.
Ранее сообщалось, что страны ЕС предложили ввести новые санкции против Ирана.
Цены на нефть снижаются после обновления максимума за 3,5 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1%, до $75,41 за баррель. Днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до $69,88 за баррель. Коррекцию цен связывают с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок.
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