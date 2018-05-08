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Банк «Траст» заявил о прекращении обязательств перед «Открытие холдингом» на 28 млрд рублей
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Банк «Траст» заявил о прекращении обязательств перед «Открытие холдингом» на 28 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Банк «Траст», санируемый через Фонд консолидации банковского сектора, заявил о полном прекращении обязательств перед «Открытие холдингом» на 28 млрд рублей, говорится в сообщении «Открытие холдинг».
«В адрес АО «Открытие Холдинг» поступило уведомление из ПАО Национальный банк «Траст», в котором сообщается, что 27 апреля 2018 г. в полном объеме были прекращены обязательства банка перед холдингом по договору займа № 81/15 от 10.12.2015 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о 28 млрд руб., которые Агентство по страхованию вкладов в 2015 году предоставило «Открытие Холдингу», а тот разместил в «Трасте» под залог облигаций. После начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года АСВ потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть выделенные средства.
В уведомлении банка «Траст», направленном в адрес «Открытие Холдинга» (есть в распоряжении RNS), говорится о том, что 27 апреля «во исполнение требований… закона „О несостоятельности (банкротстве)“ и на основании плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка были прекращены в полном объеме обязательства банка перед обществом» по договору займа от 10 декабря 2015 года.
«Таким образом, АО «Открытие Холдинг» считает полностью исполненными все свои обязательства перед государственным Агентством по страхованию вкладов по возврату 28 млрд руб. Если «Траст» выполнил требование холдинга и его обязательства были прекращены, то автоматически должны быть прекращены и обязательства холдинга перед АСВ», — говорится в сообщении «Открытие Холдинга».
В январе «Открытие Холдинг» сообщал о возможном взыскании залога по займу АСВ на санацию «Траста».
2 февраля АСВ заявляло, что рассчитывает урегулировать ситуацию с кредитом «Открытие Холдингу» на санацию «Траста» в феврале-марте.
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