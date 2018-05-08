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Банк «Пересвет» подал иск о признании банкротом «Российских ипподромов»
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Банк «Пересвет» подал иск о признании банкротом «Российских ипподромов» 

Rambler News Service 1 час назад
Банк «Пересвет» подал в арбитражный суд иск о признании банкротом компании «Российские ипподромы», следует из материалов суда.
Заявление о признании должника банкротом подано 4 мая.
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