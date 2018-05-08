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ВТБ снижает ставки автокредитов на новые иномарки
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ВТБ снижает ставки автокредитов на новые иномарки 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
ВТБ снижает ставки по партнерским программам автокредитования в среднем на 2 процентных пункта (п. п.), следует из сообщения банка. Новые условия будут применяться при покупке в кредит только новых автомобилей Jaguar, Land Rover, Suzuki, Volvo и Lifan.
Минимальные ставки при покупке в кредит Jaguar и Land Rover составят 3,2% годовых, Volvo — 4% годовых (с учетом дисконта в размере 0,5 п.п. при оформлении карты «Автолюбитель»). Автомобили марки Suzuki доступны по ставкам от 2,5%, Lifan — от 6,5% годовых с учетом оформления страхования жизни.
Кредитные ставки банка зависят от срока займа и первоначального взноса, внесенного заемщиком.
По стандартным программам банка кредиты выдаются на срок от года до пяти лет, а для марок Jaguar и Land Rover срок может быть увеличен до семи лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства, для автомобилей Volvo — 10%.
Указанные минимальные ставки банк предлагает при кредитовании на срок до года клиентам, готовым внести первоначальный взнос в размере 40-50% в зависимости от марки и кредитной программы.
Ранее в этом году ВТБ неоднократно снижал ставки автокредитов, по ряду программ — в феврале и марте.
В результате за I квартал 2018 г. ВТБ выдал автокредитов на 14,7 млрд руб. (+18% к I кварталу 2017 года); портфель банка в данном сегменте 100 млрд рублей.
Снижение ставок многими банками способствует росту автокредитования в целом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), автокредитование в 1 квартале 2018 года выросло на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 115,1 млрд руб. Всего за квартал, по данным НБКИ, было выдано 164 300 кредитов на новые и подержанные автомобили.
«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка, — делится наблюдениями генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, ситуация с просрочкой в автокредитовании существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.
Рост автокредитования поддерживает продажи автомобилей, считает Викулин. «Уже шестой квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — констатирует исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
По данным агентства, за последний квартал в России было продано 326 500 новых автомобилей, против 280 300 в I квартале 2017 г.
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