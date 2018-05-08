Продажи новых легковых машин в РФ растут 14-й месяц

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2018 г. выросли 13-й месяц подряд — на 17,6%, в январе-апреле — на 20,5%, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи растут и в мае, а по итогам года могут вырасти на 10%.

В марте 2018 г. объем продаж вырос на 13,9%, в феврале — на 25%, а в январе продажи выросли на 30%.

Продажи в апреле продажи выросли на 2, 796 тыс. по сравнению с апрелем 2017 г. и составили 152,425 тыс. автомобилей. За первые четыре месяца 2018 г. продажи выросли на 20,5% до 545,345 тыс. машин.

В продажах в апреле лидировали Lada, KIA, Hyundai.

Комментирует Йорг Шрайбер , председатель комитета автопроизводителей АЕБ: «Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам. Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе».

Российский рынок легковых автомобилей в 2018 г. продолжит рост второй год подряд: продажи увеличатся на 11%, сообщается в исследовании PWC. Рынок будет уверенно расти на 8% в среднем в ближайшие 5 лет, и продажи превысят 2 трлн руб. и 2 млн машин, прогнозируют эксперты.

Объем рынка легковых автомобилей в Российской Федерации в 2012 г. достиг рекорда в истории российского автопрома — 2,8 млн штук, а в 2017 г. продано лишь 1,51 млн штук.

"Объем рынка легковых автомобилей в 2020 г. составит 1,72 млн штук, в 2025 г. — 2,23 млн штук, что меньше исторически максимального значения 2012 г. ", — отмечается в утвержденной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 г.

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 г. после четырех лет падения продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 11,9% (на 170 тыс. машин) до 1,596 млн Продажи кроссоверов росли почти в 2 раза быстрее.